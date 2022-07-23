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    Boris Johnson el bombası attı

    Boris Johnson el bombası attı

    Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret ederken el bombası attı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 21:24
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    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu, Ukrayna'ya destek olacağını açıklayan İngiltere 120 günde 10 bin Ukrayna askerini eğiteceğini söyledi.

    İngiltere'de 7 Temmuz'da istifasını veren ve seçimler bitene kada başbakanlık görevine devam edecek Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti.

    Askeri teçhizatla poz verdi

    Bu ziyareti sırasında Boris Johnson hem Ukrayna hem de İngiliz birlikleriyle konuşurken ve makineli tüfekler ve el bombaları da dahil olmak üzere askeri teçhizatla poz verirken görüldü.

    İngiltere yapılan haberlerde Boris Johson'ın fotoğraflarını ayda 100.000 ila 104.999 pound maaşı olan özel fotoğrafçısı tarafından çekildiği aktarıldı.

    2.3 milyar sterlinlik yardım

    Savaş başladığı esnada Ukrayna'ya desteğini açıklayan İngiltere, silahlar da dahil olmak üzere 2,3 milyar sterlinden fazla askeri yardım sağladığını açıkladı.

    Ziyaretiyle ilgili sosyal medyada açıklamada bulunan Boris Johson açıklamasında şunları kaydetti:

    Boris Johnson el bombası attı VİDEO


    "Verdiğimiz desteğin bir parçası"

    "Burada bulunan, güçlerimiz tarafından eğitilen ve Ukrayna'da savaşmaya hazırlanan 400 Ukrayna askerinden bazılarıyla görüştüm. Bu ziyaret Ukrayna kuvvetlerini eğitmek için verdiğimiz büyük taahhüdün bir parçası.

    "Putin'in şeytani saldırısını püskürteceğiz"

    Önümüzdeki dört ay içinde yaklaşık 10.000 kişiyi eğitmek istiyoruz. Bu, Ukraynalıları silahlarla - 6.900, tanksavar silahları, yaklaşık 120 zırhlı araç ve şimdi dahil olmak üzere çok daha fazlası ile desteklemek için yaptığımız yatırımın üstüne geliyor. Amerikalılar, Almanlar ve diğerleriyle birlikte sağladığımız çoklu fırlatma roket sistemleri, umarız, bu savaşın seyrinde bir fark yaratır ve Putin'in Ukrayna'ya yönelik şeytani saldırısını geri püskürtmeye başlar." ifadelerini kullandı.

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    "Ukrayna halkı bu savaşı kazanacak"

    Açıklamasının son kısmında Ukrayna halkının enin sonunda bu savaşı kazancağına inandığını belirten Johson, "Ukrayna halkının sonunda başaracağını biliyorum, Ukrayna güçlerinin de başaracağını biliyorum. İngiltere'nin şu ana kadar oynayabildiği rolden gurur duyuyorum. Ama sonuçta bu, Ukrayna birliklerinin cesareti ve kahramanlığı sayesinde oldu." açıklamasında bulundu.

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