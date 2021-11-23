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    Bulgaristan'da otobüs kazası: 46 ölü

    Bulgaristan'da yolcu otobüsünün yandığı kazada 46 kişi hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 07:02
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 07:32
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    Bulgaristan'da otobüs kazası: 46 ölü

    Bulgaristan'ın başkenti Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.

    12'Sİ ÇOCUK 46 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    “Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti.

    7 KİŞİ YARALI KURTARILDI

    Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

    İSTANBUL'DAN HAREKET ETMİŞTİ

    Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

    Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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