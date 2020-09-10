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    Danimarkalı ırkçı parti üyelerinden Stockholm'de Kur'an yakma provokasyonu

    Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyeleri İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby mahallesinde izinsiz bir eylemde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı.
    • AA
    • 10.09.2020 - 10:23
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 10:23
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    Danimarkalı ırkçı parti üyelerinden Stockholm'de Kur'an yakma provokasyonu

    Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı Stockholm'ün Rinkeby, Fittja, Alby, Husby ve Upplansvesby mahallerinde 12 Eylül'de polisten Kur'an'ı Kerim yakmak için izin isteyen ırkçı parti üyeleri bu izin çıkmayınca, provokasyonu gizlice gerçekleştirdi.

    Sosyal medyada yayımladıkları videoda yer alan görüntülere göre, ırkçı parti üyelerinin içinde bulunduğu araç, sabahın erken saatlerinde Rinkeby mahallesi merkezine geldi.

    Stockholm'de Kur'an yakma provokasyonu VİDEO

    BENZİN DÖKÜP YAKTI

    Araçtan inen bir kişi üzerine benzin döktüğü Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Çirkin provokasyonu gerçekleştiren ırkçı üyeler kimse görmeden hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Danimarkalı ırkçı parti üyelerinden Stockholm de Kur an yakma provokasyonu #1

    KUR'AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONU

    Geçen ay, Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

    Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki göstermiş, trafiği engelleyen eylemciler yolda lastik yakmıştı. Polis, Kur'an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına almıştı.

    İki yıl boyunca İsveç'e giriş yasağı getirilen Paludan, geçen hafta İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmak için bu ülkenin vatandaşlığına başvuruda bulunmuştu.

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