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    Ege'de kaçak göçmen teknesi battı: 13 ölü

    Ege Denizi'nde, Paros Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
    • AA
    • 25.12.2021 - 05:14
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    Ege'de kaçak göçmen teknesi battı: 13 ölü

    Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, 11 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölenlerin sayısı 13'e çıktı.

    63 KAÇAK GÖÇMEN PAROS'A GÖTÜRÜLDÜ

    Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarılan 63 düzensiz göçmen Paros Adası'na götürüldü.

    Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Teknede 80'in üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu belirtildi.

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