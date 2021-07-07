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    Etna Yanardağı yeniden aktifleşti

    İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürtürken, bölgeye uçuşlar ertelendi.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 23:19
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 23:35
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    Etna Yanardağı yeniden aktifleşti

    İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlatırken, püsküren lav ve küller uçuşları kesintiye uğrattı.

    UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

    Catania kentindeki havalimanının pistinin volkanik külle kaplanması sonucu adada geçici olarak durdurulan uçuşlar bölgenin temizlenmesiyle yeniden başlatıldı.

    Etna Yanardağı yeniden aktifleşti VİDEO

    AVRUPA'NIN EN AKTİF YANARDAĞI

    3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa’nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak biliniyor.

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