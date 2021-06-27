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    Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üzerinde

    Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 128 yeni vaka tespit edildi.
    • AA
    • 27.06.2021 - 06:39
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    Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üzerinde

    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 12 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 980'e çıktı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ

    Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 128 artışla 5 milyon 766 bin 443'e yükseldi.

    Koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 0,8 oldu.

    Hastanelerde 1349'u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 24 kişinin tedavisine devam ediliyor.

    Fransa da günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üzerinde #1

    Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 310 bin 964'e ulaştı, bunlardan 21 milyon 104 bin 892'sine ikinci doz uygulandı.

    Fransa da günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üzerinde #2

    Fransa da günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üzerinde #3

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