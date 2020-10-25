Fransa’da günlük vaka sayısında yeni rekor

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 45 bin 422 yeni vakanın tespit edildi.

Avrupa’da koronavirüs salgını, birçok otoriteye göre 2. dalgayı yaşıyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 45 bin 422 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 86 bin 497’ye ulaştığı belirtildi.

VAKALARDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 34 bin 645’e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 772’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 713 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

BİRÇOK HASTANE, HASTALARI KABUL ETMİYOR

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, salgının ikinci dalgasına karşı sağlık bütçesini 2,4 milyar Euro’ya yükselttiğini ifade etti. Fransa’da birçok hastanede koronavirüs hastalarının artması nedeni ile hastaları reddetmeye başladığı belirtildi.

TOPLAM VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Öte yandan Fransa’da dün tespit edilen 42 bin 32 vaka ile toplam vaka sayısı 1 milyonu aşmıştı. Fransa, toplam vaka sayısında Avrupa’da 2’inci, dünyada ise 6’ıncı ülke konumunda bulunuyor.