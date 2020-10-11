Fransa'da günlük vakalar rekor yeniledi

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 26 bin 896 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı salgın boyunca en yüksek rakam olarak kayda geçti.

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 896 yeni vakanın tespit edildiği, 54 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

TOPLAM VAKA SAYISI VE ÖLÜMLER

Ülkede toplam vaka sayısı 718 bin 873’e, toplam can kaybı ise 32 bin 684’e yükseldi. Bakanlık, 928’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 999 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

FRANSA İÇİN YENİ REKOR

Fransa’da son iki gündür günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrederken, bugün ülkede salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.