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    Fransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü

    Fransa'da motorlu microlight uçağı ile turist uçağının havada çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 10.10.2020 - 23:40
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    Fransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü

    Fransa’nın Indre-et-Loire bölgesindeki Loches kentinde motorlu microlight ile turist uçağı bugün yerel saatle 16.45’de havada çarpıştı.

    5 KİŞİ ÖLDÜ

    Kazada microlight uçağında bulunan 2 kişi ile turist uçağında bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. İki uçakta bölgede bulunan bir evin bahçesine düştü.

    Fransa da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü #1

    Loches Belediye Başkanı Marc Angenault, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakların düştüğü bölgede çok tahribat yaşanmadığını aktardı. Yaklaşık 40 itfaiyeci ve havacılık uzmanları kaza bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, kazaya sebep olan koşulların tespiti için inceleme başlatıldı.

    Fransa da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü #2

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