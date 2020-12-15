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Fransa'da koronavirüs kısıtlamaları protestosu
Fransa’da kültür ve sanat sektörünün temsilcileri, koronavirüs salgını nedeniyle müze, sinema ve tiyatroların kapalı tutulması kararını protesto etti.
- İHA
- 15.12.2020 - 17:46
Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Fransa hükümetinin salgın karşıtı önlemleri halkı sokağa döktü.
Başkent Paris bu kez kültür ve sanat sektörünün temsilcilerini ağırladı.
Hükümet karşıtı gösteri için Paris sokaklarına akın eden yüzlerce kişi Bastille Meydanı'nda toplandı.
SLOGANLAR ATILDI
Eylemciler "Covid-19 hastaları hastanede ölürken, hükümet bizleri de evlerimizde ölüme terk etti." sloganları attı.
Fransa Başbakanı Jean Castex, 10 Aralık'ta sinema, tiyatro ve benzeri kültürel etkinlik yapılan yerlerin kapalı kalacağını açıklamıştı.
Fransa'da koronavirüs kısıtlamaları protestosu VİDEO