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Fransa'da koronavirüs kısıtlamaları protestosu

Fransa'da koronavirüs kısıtlamaları protestosu

Fransa’da kültür ve sanat sektörünün temsilcileri, koronavirüs salgını nedeniyle müze, sinema ve tiyatroların kapalı tutulması kararını protesto etti.