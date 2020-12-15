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    Fransa'da koronavirüs kısıtlamaları protestosu

    Fransa’da kültür ve sanat sektörünün temsilcileri, koronavirüs salgını nedeniyle müze, sinema ve tiyatroların kapalı tutulması kararını protesto etti.
    • İHA
    • 15.12.2020 - 17:46
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    Fransa'da koronavirüs kısıtlamaları protestosu

    Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Fransa hükümetinin salgın karşıtı önlemleri halkı sokağa döktü.

    Başkent Paris bu kez kültür ve sanat sektörünün temsilcilerini ağırladı.

    Hükümet karşıtı gösteri için Paris sokaklarına akın eden yüzlerce kişi Bastille Meydanı'nda toplandı.

    SLOGANLAR ATILDI

    Eylemciler "Covid-19 hastaları hastanede ölürken, hükümet bizleri de evlerimizde ölüme terk etti." sloganları attı.

    Fransa Başbakanı Jean Castex, 10 Aralık'ta sinema, tiyatro ve benzeri kültürel etkinlik yapılan yerlerin kapalı kalacağını açıklamıştı.

    Fransa protesto

    Fransa'da koronavirüs kısıtlamaları protestosu VİDEO

    Fransa protesto

    Fransa protesto

    Fransa protesto

    Fransa protesto

    Fransa protesto

    Fransa protesto

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