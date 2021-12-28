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    Fransa'da koronavirüs tedbirleri artırıldı

    Fransa, 23 Aralık'ta salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısının kaydedilmesinin ardından, omicron varyantının yayılmasını durdurmak için ek önlemler getirdi.
    • AA
    • 28.12.2021 - 02:03
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    Fransa'da koronavirüs tedbirleri artırıldı

    Başbakan Jean Castex ve Sağlık Bakanı Oliver Veran'ın duyurduğu yeni önlemlere göre, etkinliklere katılımlar, iç mekanlarda 2 bin ve dış mekanlarda 5 bin kişi ile sınırlandırılacak.

    ETKİNLİK VE TOPLU ULAŞIMDA YEME İÇME YASAK

    Spor arenalarında, sinema, konser gibi kültürel etkinliklerde ve toplu ulaşımda yeme-içme yasaklanacak, bar ve kafelerde gıda maddelerinin tüketimi ayakta değil, sadece oturarak yapılabilecek.

    Fransa da koronavirüs tedbirleri artırıldı #1

    HAFTADA EN AZ 3 GÜN EVDEN ÇALIŞILACAK

    Şehir merkezinde maske kullanımı zorunlu olacak, mümkün olan herkes haftanın en az 3 günü evden çalışacak.

    Fransa da koronavirüs tedbirleri artırıldı #2

    2 AŞI ARASI EN FAZLA 4 AY

    28 Aralık'tan itibaren ikinci doz aşısının üzerinden 3 ay geçen herkes hatırlatıcı dozu alabilecek, iki aşı arasındaki süre en fazla 4 ay olacak.

    Fransa da koronavirüs tedbirleri artırıldı #3

    YENİ ÖNLEMLER 3 HAFTA SÜRECEK

    Bugünden itibaren geçerli olacak tedbirler, 3 hafta sürecek.

    Kovid-19 test sonucu pozitif çıkanlar ve temaslılar için karantina süresi, "haftanın sonu" itibarıyla sınırlandırılacak.

    VAKA SAYISI REKOR KIRDI

    23 Aralık, Fransa’da 91 bin 608 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının tespit edildiği gün olmuştu.

    Fransa da koronavirüs tedbirleri artırıldı #4

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