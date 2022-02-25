Fransa'da namaz kıldığı için işinden olan Air France pilotu haklı bulundu

Fransa'da namaz kıldığı için işinden olan Air France pilotu haklı bulundu

Namaz kılması radikalleşme olarak görülerek, mesleğini icra etmesi engellenen Air France pilotu, başvurduğu mahkemenin lehine verdiği kararla işine geri dönebilecek.

Rachid ismiyle bilinen pilot M.D'nin avukatı Eric Moutet'nin yaptığı açıklama ve gönderdiği mahkeme kararına göre, Montreuil İdari Mahkemesi Paris Emniyeti’nin Air France bünyesinde çalışan M.D'nin havalimanlarının "güvenlik tahditli" alanlarına girme yetkisini askıya alma kararını bozdu.

Paris Emniyetinin istihbarat servislerince iletildiğini iddia ettiği ve MD'nin radikalleşmesine gerekçe gösterdiği ifade edilen bilgilendirme notunun tutarsızlıklarını, pilotun profesyonel kalifikasyonlarını ve savunmasını gerekçe göstererek reddeden mahkemenin kararında, pilotun dini pratiklerinin son derece normal ve mesleğini icra etmesine uygun olduğu aktarıldı.

Mahkeme, Paris Emniyetine M.D'nin havalimanlarının yasaklı bölgelerine giriş yetkisini iade etmesini ve devletin dava masrafları olarak pilota 1000 avro ödemesi direktifi verdi.

Öte yandan avukat Moutet de M.D'nin Air France kariyerine devam etmesine olanak vererek izzetini koruyan ve Paris Emniyetinin net olmayan çıkarımlarını reddeden mahkeme kararının dakikliğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

NAMAZ KILMASI "RADİKALLEŞME" OLARAK GÖRÜLDÜ

Havacılık sektörüne stajyer kabin görevlisi olarak 2005 yılında giren Fransa doğumlu M.D, pilotluğa kadar yükselmiş, 2018'e kadar Air Algerie bünyesinde çalışmıştı.

Air France'ın alt kuruluşu Hop'un bünyesine katılmasının ardından geçen yıl ana şirkete geçmek talebinde bulunan M.D, 5 Ekim’den bu hakkı kazandığını öğrenmiş ancak Loire-Atlantique Valiliği ve Paris Emniyeti, 14 Ekim 2021'de radikalleştiği şüphesini gerekçe göstererek genç pilotun havalimanlarının yasaklı bölgelerine giriş iznini askıya alınmıştı.

Pilotun mesleğini icra etmesini engelleyen kararda, Air Algerie mensubu ve "mutaassıp Müslüman" eski bir pilotla yakınlığı bulunan MD'nin, "bu kişiyle arkadaş olduğu ve Cumhuriyet (Fransa) değerlerine aykırı inançları bulunduğu" öne sürülmüştü.

Bu kararın kökeninde, istihbarat servislerinin gönderdiği, M.D'nin namaz vakitlerine ve ramazan oruçlarına "güvenlik kurallarına aykırı şekilde" büyük bir bağlılık gösterdiğine dair bilgilendirme notu ile Rachid'e güvenmeyen ve onunla uçmak istemeyen bir personelin tanıklığı olduğu belirtilmişti.

15 yıllık pilotluk kariyeri bulunan Rachid ise tüm suçlamaları reddederek kararı Montreuil İdari Mahkemesine taşımıştı. Mahkeme dosyayı 22 Şubat'ta incelemeye almıştı.