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    Fransız belediye başkanı uyardı: Alageyikler şişmanladı, beslemeyin

    Fransa'nın kuzeyinde yer alan Verberie kenti Belediye Başkanı Michel Arnould, çok yemek yedikleri için şişmanlayan "obur" alageyikleri beslememeleri konusunda kent sakinlerini uyardı.
    • AA
    • 31.12.2021 - 03:30
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    Fransız belediye başkanı uyardı: Alageyikler şişmanladı, beslemeyin

    Oise iline bağlı Verberie kentindeki Chateau d’Aramont şehir parkında 2008’den bu yana yaşayan 6 alageyikten erkek olanının toynaklarına, 28 Aralık Salı günü, aşırı kilolarının yol açtığı rahatsızlıktan ötürü acil müdahale edildi.

    SÜRÜDEKİ ERKEK GEYİK ŞİŞMANLADI, GEZMEYİ BIRAKTI

    Doğaları gereği obur olan alageyikler, park ziyaretçilerinin verdiği yiyecekleri reddetmeyince sürüdeki erkek alageyik aşırı kilo alıp gezmeyi bıraktı.

    Fransız belediye başkanı uyardı: Alageyikler şişmanladı, beslemeyin #1

    GEZEMEYEN HAYVANIN TIRNAKLARI UZADI

    Gezerken doğal olarak törpülenen toynakları aşırı uzayınca bacaklarında ödem oluşan alageyik topallamaya başladı.

    Park yönetimi, alageyiğin tırnaklarının kesilmesi ve ödemin tedavi edilmesi için başka bir kentten veteriner çağırmak zorunda kaldı.

    Fransız belediye başkanı uyardı: Alageyikler şişmanladı, beslemeyin #2

    DAHA FAZLA YEMEK İÇİN DİŞİLERİ DIŞLIYORLAR

    Belediye Başkanı Arnould, kentin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müdahale için uyutulması 2 saat süren alageyiğin aşırı "açgözlü" olduğunu, yemek söz konusuysa dişi alageyikleri dışladığını belirtti.

    "ALAGEYİKLERE YİYECEK VERMEYİN"

    Arnould, kent sakinlerinden ve park ziyaretçilerinden obur alageyiklere yiyecek vermemelerini istedi.

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