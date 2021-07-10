Fransız Le Figaro: Türkiye 15 yılda başlıca SİHA üreticileri arasına girdi

Fransa'nın en büyük silah şirketlerinden Dassault'ya ait Le Figaro, Türkiye'nin sadece 15 yılda silahlı insansız hava araçları üretiminde aldığı mesafeye dikkat çekti.

Türkiye'nin yerli teşebbüslerle savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımlar, dünya kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltan yerli insansız hava araçlarının üretiminde geçmişten bugüne yaşanan değişim ve gelişim de yabancı medyanın ilgi odağında kalmayı sürdürüryor.

"İNTİHAR SİHA'SI KARGU'NUN LİBYA'DAKİ ROLÜ"

Fransa'nın ünlü silah şirketi Dassault'ya ait Le Figaro gazetesinin "Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji" başlıklı haberinde, Libya’da 2020 ilkbaharında Halife Hafter yanlısı güçler ile Libya hükümeti arasındaki çatışmada STM şirketi tarafından üretilen 2 Kargu-2 intihar SİHA’sının önemli bir rol oynadığına işaret edildi.

"TÜRKİYE, 15 YILDA ABD, İSRAİL VE ÇİN İLE YARIŞIR HALDE"

Bunun tartışılmaz bir olgu olan "SİHA’ların Türkiye savunma endüstrisi piyasasında yükselişini ve savaş alanında kullanımının yaygınlaştığını" ortaya koyduğu aktarılan haberde, "Sadece 15 yılda, ülke Amerikan, İsrail ve Çin modelleriyle rekabet arzusuyla dünyanın temel üreticileri arasındaki yerini aldı." ifadesi kullanıldı.

"TÜRK SİHA'LARI DAHA ETKİLİ VE DAHA UYGUN FİYATLI"

Haberde Kargu, Bayraktar, Anka, Karayel, Alpagu gibi Türk SİHA’larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtildi.

"LİBYA VE KARABAĞ'DA GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Türk SİHA’larının 2016’dan itibaren sınır ötesindeki operasyonlarda kullanılmaya başlandığı kaydedilen haberde, “Giderek daha etkili olan Türk SİHA’ları sadece Libya’da değil, Dağlık Karabağ’da da güç dengesini değiştirdi.” değerlendirmesi yapıldı.

"BİRÇOK ÜLKE, TÜRK SİHALARINA İLGİ GÖSTERİYOR"

Haberde, Türk SİHA’larının gittikçe daha fazla sattığına vurgu yapılarak Azerbaycan, Katar, Ukrayna ve Tunus ve NATO ülkesi Polonya’nın Türk silahlı insansız hava aracı satın aldığına, Letonya, Macaristan ve Arnavutluk’un yanı sıra başka ülkelerin de Türk SİHA’larına ilgi gösterdiğine işaret edildi.