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    Hollanda bandıralı geminin mürettebatı kurtarıldı

    Ham petrol taşıyan Hollanda bandıralı kargo gemisinden gelen tehlike sinyali sonrası harekete geçen Norveçli kurtarma ekipleri, gemideki 12 mürettebatı nefes kesen operasyonla ölümden kurtardı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 13:52
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    Hollanda bandıralı geminin mürettebatı kurtarıldı

    Hollanda bandıralı ‘Eemslift Hendrika’ gemisinin tehlike sinyali göndermesi üzerine Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti.

    Dalgalarla boğuşan gemiye helikopterle yaklaşan kurtarma ekipleri, 12 kişilik mürettebattan önce 8’ini kurtardı.

    Dev dalgalarla mücadele etmek üzere 3 denizci ile gemide kalan kaptan, motorlar durunca Norveç kurtarma ekipleri tarafından gemiden alındı.

    Korku dolu anlar ise kameraya anbean kaydedildi.

    DENİZ PETROLLE KAPLANABİLİR

    Norveç medyası, geminin motorlarının durduğunu, 350 ton ham petrol, 50 ton da dizel yakıt taşıyan geminin alabora olması durumunda denizin petrolle kaplanacağını ifade etti.

    Hollanda bandıralı geminin mürettebatı kurtarıldı VİDEO

    Hollanda gemi

    Hollanda gemi

    Hollanda gemi

    Hollanda gemi

    Hollanda gemi

    Hollanda gemi

    Hollanda gemi

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