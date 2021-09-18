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    Hollanda’da oklu saldırgan dehşet saçtı

    Hollanda'nın Almelo kentinde Tatar yayı (arbalet) ile yoldan geçenlere ok atan saldırgan, polis tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 23:56
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    Hollanda’da oklu saldırgan dehşet saçtı

    Hollanda’nın Almelo kentinde oklu saldırı dehşeti yaşandı. Bir evin balkonuna Tatar yayı ile çıkan adamın yoldan geçenlere ok attığı belirtildi.

    BALKONDAN, YOLDAN GEÇENLERE OK ATTI

    Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, saldırganın evinin balkonundan çevredekilere ok attığı görüldü.

    Hollanda’da oklu saldırgan dehşet saçtı-Video

    SALDIRGANIN EVİNDE 2 ÖLÜ BULUNDU

    Olay yerine gelen polis, binayı kordon altına aldı. Hollanda medyasına göre polis, düzenlediği operasyon sonucu saldırganı yaralı olarak yakalarken, evde 2 cansız beden bulundu.

    Ölümlerin okla mı yoksa bıçaklama sonucu mu yaşandığı belirsizliğini koruyor.

    Hollanda’da oklu saldırgan dehşet saçtı #1

    Hollanda’da oklu saldırgan dehşet saçtı #2

    Hollanda’da oklu saldırgan dehşet saçtı #3

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