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    Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü

    Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü

    Zwolle kentinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı.
    • AA
    • 31.03.2022 - 00:21
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    Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu söyledi.

    KAFEYE GİREN SALDIRGAN, 2 KİŞİYİ VURDU

    Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.

    Hollanda da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü #1

    ÇOK SAYIDA KİŞİ OLAYA ŞAHİT OLDU

    Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.

    Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

    Hollanda da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü #2

    Hollanda da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü #3


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