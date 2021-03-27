İlk kez çiğ köfte yiyen Alman bakan Giffey: Çok acı ama lezzetli

İlk kez çiğ köfte yiyen Alman bakan Giffey: Çok acı ama lezzetli

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Tük mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtine yaptığı ziyarette çiğ köfte yerken, ilk kez deneyimlediği tat için "acı ama lezzetli" dedi.

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Berlin’de Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtine yaptığı ziyaretine manavda başladı.

Ardından çiğ köfteciye girdi ve semtin Türk esnafı ile bir süre sohbet etti.

Türk işletmecinin sorunlarını dinleyen Giffey, daha sonra kendisine ikram edilen çiğ köftenin tadına baktı.

"BAYA ACI, AMA LEZZETLİ"

Hayatında ilk kez Türk çiğ köftesi yiyen Alman Bakan "Baya acıymış" derken, buna rağmen çiğk öftenin oldukça lezzetli olduğunu ifade etti.

İlk kez çiğ köfte yiyen Alman bakan Giffey: Çok acı ama lezzetli-Video

Bakan Giffey’e partisi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kreuzberg 3. seçim bölgesi adayı Sevim Aydın ve SPD Kreuzberg Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet İyidirli eşlik etti.

ESNAFIN DERDİ SALGIN, UYUŞTURUCU VE HIRSIZLIK

Giffey gezisinin devamında Trabzonlu Avni Kazancı’nın işlettiği balık restoranının yanı sıra semtin en eski berberlerinden Muhittin Özmen ve Berlin’de yıllardır lahmacun salonu işleten Celalettin Aktürk’ün dükkanlarını da ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Giffey’e, en fazla Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinden şikayet edildi. Bunun yanında Türk esnafın en büyük şikayeti semtte son yıllarda musallat olan uyuşturucu satıcıları ve hırsızların verdiği rahatsızlık oldu.

"NEREDEN GELİRSEK GELELİM, HEPİMİZ BERLİNLİYİZ"

Giffey ise zor bir süreçten geçildiğini ve Covid-19 salgınının her kesimi etkilediğini söyledi. Giffey, kurallara uyarak ve aşılama ile sorunun üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi. Aile Bakanı, ziyaretinin sonunda esnafa teşekkür etti ve “Nereden gelirsek gelelim hepimiz Berlinliyiz” dedi.