İngilitere'de Lordlar Kamarası York’a taşınıyor

Lordlar Kamarası'nın başkent Londra'dan York kentine taşınması için düğmeye basıldığı bildirildi.

İngiliz hükümeti, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun üst makamı olan Lordlar Kamarası'nın başkent Londra'dan York kentine taşınması için plan yapıldığını açıkladı.

Lordlar Kamarası üyesi bir çok üst düzey görevlilerin ise York kentinde ev bakmaya başladığı ifade ediliyor.

İngiliz medyasının haberine göre, bakanlıkların iki hafta içinde başkent Londra'dan taşınacağını aktardı.

Lordlar Kamarası’nın taşınma konusu geçen ocak ayında Başbakan Boris Johnson tarafından planlandığı ileri sürülmüştü.

219 YILLIK EVİNDEN TAŞINIYOR

2 asırdan fazla bir geçmişe sahip Lordlar Kamarası'na ilk zamanlarda babadan Lord olanlar girerken, sonradan çeşitli şekillerde Kraliçe ve partiler tarafından atanan kişilşer görev almıştır.