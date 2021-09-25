İşçi Partisi Milletvekili Stella Creasy, yeni doğan bebeği ile Avam Kamarası'nda yeni doğum yapan annelere destek çağrısında bulundu.

İngiliz milletveki Stella Creasy, yeni annelerin Parlamento'ya dönerken desteklenmek yerine azarlanmasına tepki olarak Avam Kamarası'na koynundaki bebeğiyle hitap etti.

YENİ DOĞUM YAPAN ANNELER İÇİN DESTEK İSTEDİ

İşçi Partisi Milletvekili Stella Creasy, yeni doğan bebeği ile Avam Kamarası’nda oturdu ve Avam Kamarası Başkanı Jacob Rees-Mogg'dan yeni doğum yapan anneler için destek istedi.

İngiliz milletvekili Creasy, koynunda bebeğiyle mecliste destek istedi-Video