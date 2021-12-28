İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı

İngiltere Premier Lig'deki koronavirüs vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşanırken, 15 maç da ertelendi.

Günlük koronavirüs vakalarının yeni rekorlar kırdığı İngiltere'de salgının etkileri, Omicron varyantı ile yeniden ağırlaşmaya başladı.

PREMIER LİG'DE 103 VAKA

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

15 MAÇ ERTELENDİ

Bu vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.