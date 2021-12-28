Euro
13.1250
0.33%
Dolar
11.5837
0.29%
Altın
675.2130
0.14%
Borsa
1,897.13
0.31%
Bitcoin
590.006
1.33%
BTXN Coin
36.65
-4.75%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı

    İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı

    İngiltere Premier Lig'deki koronavirüs vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşanırken, 15 maç da ertelendi.
    • AA
    • 28.12.2021 - 02:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Günlük koronavirüs vakalarının yeni rekorlar kırdığı İngiltere'de salgının etkileri, Omicron varyantı ile yeniden ağırlaşmaya başladı.

    PREMIER LİG'DE 103 VAKA

    Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

    İngiltere Premier Lig de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı #1

    15 MAÇ ERTELENDİ

    Bu vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.

    İngiltere Premier Lig de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı #2

    İngiltere Premier Lig de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı #3

    İngiltere Premier Lig de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı #4

    İngiltere Premier Lig de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı #5

    İngiltere Premier Lig de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir