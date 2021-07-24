İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı yalancılıkla itham eden muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, parlamento oturumundan kovuldu.

Dawn Butler, İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Johnson'ın "salgınla ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağın koptuğuna" ilişkin sözlerini eleştirerek, bunun, koronavirüs salgını döneminde çok tehlikeli bir ifade olduğunu belirtti.

"HALKA VE BİZE DEFALARCA YALAN SÖYLEDİ"

Johnson'ın parlamentoya doğruları söylemediğini, halka ve milletvekillerine defalarca yalan söylediğini kaydeden Butler, bu durum nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

İngiltere'de Başbakan Johnson'a yalancı diyen milletvekili, oturumdan çıkarıldı-Video

İFADELERİNİ DÜZELTMESİ İSTENDİ

Bunun üzerine parlamentodaki görüşmeyi yöneten Meclis Başkan Vekili Eleanor Laing, sözünü kestiği Butler'dan Başbakan Johnson hakkındaki ifadeleri düzeltmesini istedi.

"ZAYIFLAMIŞ BİR BACAK MI, KOPMUŞ BİR BACAK MI TERCİH EDERDİNİZ"

Butler, meclis başkan vekiline seslenerek, "Ne tercih ederdiniz? Zayıflamış bir bacak mı ya da kopmuş bir bacak mı? Biliyorsun Başbakan defalarca parlamentoya yalan söyledi. Yalan söyleyenin değil, yalancının kim olduğunu söyleyenin başının burada belaya girmesi çok komik." ifadelerini kullandı.

ISRAR EDİNCE OTURUMDAN ÇIKARILDI

"Birilerinin parlamentoda doğruları söylemesi gerekiyor." ifadesine yer vererek Başbakan hakkındaki "yalancılık" suçlamasını düzeltmeyen Butler, meclis başkan vekili tarafından Avam Kamarası'nın oturumundan çıkarıldı.