İngiltere’deki bir markette sinir krizi geçiren kadının yaklaşık 500 alkol şişesini kırdığı anlar kameralara yansıdı.

İngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki süpermarket zincirinde sinir krizi geçiren kadın müşteri marketi birbirine kattı.

Kadın müşterinin bir başka müşteri tarafından bacağında alkol şişesini kırdığı sırada "sakinleş" diye uyarmasının ardından daha da sinirlenerek rafta bulunan 500 alkol şişesini kırdığı ifade edildi.

"YÜZÜNDE DONUK BİR İFADE VARDI"

Olaya ilişkin görgü tanıkları, yerel basına yaptığı açıklamada, "Kadının yüzünde donuk bir ifade vardı hiçbir şey söylemedi. Şok ediciydi ve gittikçe tehlikeli olmaya başlamıştı" dedi.

İngiltere'de kadın marketteki alkol şişelerini kırdı ViDEO

TUTUKLANDI

Olay anında süpermarkette yaklaşık 50 kişinin bulunduğu ifade edilirken, kadın elindeki kesik tedavi edildikten sonra tutuklandı.