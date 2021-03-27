İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda bağışıklık güçlü çıktı

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olan Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısı, İngiltere'de umut verdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Oxford, Sheffield, Liverpool, Newcastle ve Birmingham Üniversitelerinden bir grup araştırmacının, Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıran sağlık çalışanlarında aşıdan sonra oluşan bağışıklık tepkisini incelediği belirtildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Açıklamada, 9 Aralık 2020-9 Şubat 2021 tarihleri arasında, ilk doz aşıyı yaptıran 257 sağlık çalışanından alınan kan örneklerinde T hücresi ve antikor tepkilerinin analiz edildiği kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yerli aşı AstaZeneca'yı olurken.

YÜZDE 99 BAĞIŞIKLIK SAĞLADI

İlk doz aşıyı yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisinin oluştuğu aktarılan açıklamada, aşının, koronavirüs kaynaklı şiddetli hastalığa karşı da koruma sağladığı bilgisine yer verildi.

İKİNCİ DOZ UZUN SÜRE SONRA DA YAPILABİLİR

Açıklamada, araştırma sonuçlarının, ilk dozu yüksek koruma sağlayan Pfizer-BionTech'in koronavirüs aşısının ikinci dozunun uzun süre sonra yapılabileceği görüşünü desteklediği ve ilk doza öncelik verilmesiyle risk grubunda yer alan daha fazla kişinin korunabileceği bildirildi.

HASTALIĞI GEÇİRENLERİN BAĞIŞIKLIK OLASILIĞI YÜKSEK

Koronavirüs geçirdikten sonra bir doz aşı yaptırmış kişilerdeki T hücresi ve antikor tepkisinin koronavirüse yakalanmadan bir doz aşı yaptırmış kişilere kıyasla daha yüksek olduğu dile getirilen açıklamada, aşıdan sonra oluşan T hücresi ve antikor yanıtının ne kadar sürdüğünün ise henüz bilinmediği ifade edildi.

SAĞLIK BAKANI: "AŞI MÜKEMMEL KORUMA SAĞLIYOR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, çalışmanın aşıların virüse karşı "mükemmel" koruma sağladığına ilişkin daha fazla kanıtı ortaya koyduğunu belirtti.

"YETİŞKİNLERİN YARIDAN FAZLASI AŞILANDI"

Hancock, yürüttükleri "başarılı" aşılama programı sayesinde ülkedeki yetişkinlerin yüzde 50'sinden fazlasının aşı olduğunu ve temmuza kadar tüm yetişkinlere aşı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Alman Liyakat Nişanı alan Türk doktorlar Özlem Türeci ve Uğur Şahin.