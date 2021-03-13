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    İngiltere'de Sarah Everard'ı öldüren polis tutuklandı

    İngiltere'de sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatan kadın cinayetinin zanlısı polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 13.03.2021 - 16:03
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    İngiltere'de Sarah Everard'ı öldüren polis tutuklandı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard'ı öldürmekle suçlanan 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, mahkemeye çıkarıldı.

    Londra Westminster Mahkemesi'nde görülen duruşmada Couzens, sadece adını ve kişisel bilgilerini doğrulamak için konuştu.

    Mahkemede polis memurunun tutuklanmasına karar verilirken, bir sonraki duruşmanın 16 Mart'ta görüleceği açıklandı.

    ANMA TÖRENİ CEZA TEHDİDİYLE İPTAL EDİLDİ

    Bu arada Sarah Everard'ı anmak ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için düzenlenmesi planlanan anma toplantısı, polisin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ihlal edileceği gerekçesiyle ceza yazma tehdidi sonrası iptal edildi.

    Sarah Everard

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kayboldu. 10 Mart'ta Londra yakındaki Kent'te bulunan cesedin Everard'a ait olduğu tespit edildi. Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens gözaltına alındı.

    Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışması başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirdi.

    Sarah Everard

    Akşam saatlerinde sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak aynı zamanda taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı kullanıcılar, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken plakanın fotoğrafını çekip arkadaşları veya ailelerine gönderdiklerini ve canlı konumlarını paylaştıklarını yazdı.

    Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne dikkat çekerek hükümetin daha sert tedbirler almasını istedi.

    Sarah Everard

    Sarah Everard

    Sarah Everard

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