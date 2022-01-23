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    İrlanda'da koronavirüs önlemlerinin çoğu kaldırıldı

    İrlanda'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kısıtlamaların büyük bölümü uygulanmayacak.
    • AA
    • 23.01.2022 - 02:16
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    İrlanda'da koronavirüs önlemlerinin çoğu kaldırıldı

    İrlanda hükümeti tarafından dün ilan edilen ve bugün yürürlüğe giren kararlara göre, saat 20.00'den sonra kapatılan bar ve restoranlar artık herhangi bir saat sınırlaması olmadan hizmet verebilecek.

    EĞLENCE MEKANLARINDA BELGE SORULMAYACAK

    Eğlence mekanlarına girişte, aşı veya Kovid-19 durumunu gösteren belge sorulmayacak.

    İrlanda da koronavirüs önlemlerinin çoğu kaldırıldı #1

    SALON VE STATLARA TAM KAPASİTE

    Konser gibi canlı etkinlerin yapıldığı salonlar veya stadyumlara tam kapasiteyle seyirci alınabilecek.

    İrlanda da koronavirüs önlemlerinin çoğu kaldırıldı #2

    OFİSLERE KADEMELİ DÖNÜŞLER

    Ülke genelinde çalışanlar pazartesiden itibaren kademeli olarak ofislere dönecek.

    İrlanda da koronavirüs önlemlerinin çoğu kaldırıldı #3

    MASKE ŞARTI, KARANTİNA VE SEYAHAT BELGESİ DEVAM

    Bununla beraber, mağazalar, okullar ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu, temas veya enfeksiyon sonrası karantina ve uluslararası seyahatlerde Kovid belgesi istenmesi uygulamaları devam edecek.

    İrlanda da koronavirüs önlemlerinin çoğu kaldırıldı #4

    BAŞBAKAN MARTİN: "PANDEMİ BİTMEDİ"

    Başbakan Micheal Martin, kararlara ilişkin yaptığı açıklamada, pandeminin bitmediği konusunda uyardı.

    Baharın yaklaştığını ve insanların sosyal varlıklar olduğunu kaydeden Martin, "Bu baharı dört gözle beklerken birbirimizi tekrar görmeliyiz. Birbirimizin gülümsediğini görmeliyiz. Tekrar şarkı söylemeliyiz. Kovid'de yeni bir evreye geçerken tekrar kendimiz olma zamanı geldi." dedi.

    İrlanda Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, Omicron varyantı dalgasının atlatılmasıyla önlemleri sürdürmeye gerek kalmadığı tavsiyesinde bulunmuştu.

    İrlanda da koronavirüs önlemlerinin çoğu kaldırıldı #5

    İrlanda da koronavirüs önlemlerinin çoğu kaldırıldı #6


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