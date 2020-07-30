İspanya’da 100 yasa dışı göçmen, karantinadan kaçtı

İspanya'da 100 yasa dışı göçmen, koronavirüs nedeniyle karantinada tutuldukları tesislerden kaçarken, 85'i bulundu.

İspanya Ulusal Polis Teşkilatı, sabah saatlerinde Murcia’da limanda yer alan karantina tesislerinden 100 göçmenin kaçtığını bildirdi. İspanyol polisi kaçan göçmenlerden 85’ini yakalarken, 15’ini aramaya devam ediyor. Ülkeye 25 ve 26 Temmuz’da 31 farklı tekneyle giren 454 yasa dışı göçmen tespit edildi.

34'ÜNDE KORONAVİRÜS ÇIKTI

Yakalananların 34’ünün yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkanlarla beraber toplam 259 göçmen limanda kurulan tesiste karantinaya alındı. Karantinaya alınan yasa dışı göçmenlerin 100’ü sabah saatlerinde kaçarken, 85’i yakalandı. Yakalanan göçmenler limana kurulan karantina tesislerine geri getirilirken, 15’inin aranmasına devam edildiği açıklandı.

HASTANEYE GETİRİLEN GÖÇMENLERDEN 5'İ KAÇTI

Cartagena Belediye Başkanı Ana Belen Castejon ise yaptığı açıklamada, kendi yönetim bölgesinde yer alan Santa Lucia hastanesine getirilen yasa dışı göçmenlerden 5’inin firar ettiğini bildirdi.

259 GÖÇMEN KARANTİNADA

Covid-19 testleri pozitif çıkan 34 kişiyle aynı teknelerde bulunan 259 yasa dışı göçmen, 14 gün karantinada tutulacak. Mülteci olmak için başvuru yapmalarına ise daha sonra izin verilecek. Diğerlerinin durumu ise yapacakları mülteci başvurusunun sonucuna göre netlik kazanacak.