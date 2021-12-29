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    İspanya'da 2 asırlık Un Savaşları festivali

    İspanya'nın İbi kasabasında 200 yıldan fazladır gelenekselleşerek düzenlenen "Un Savaşları" festivali yapıldı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 23:17
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    İspanya'da 2 asırlık Un Savaşları festivali

    İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Alicante şehrinde bulunan İbi kasabasında bugün gelenekselleşmiş Un Festivali düzenlendi.

    UN, YUMURTA VE HAVAİ FİŞEKLE SAHTE DARBE

    Her yıl Un Savaşları (Els Enfarinatsı) sırasında katılımcılar askeri kıyafetler giyerek, belediye binasının dışında un, yumurta ve havai fişeklerle sahte bir darbe düzenliyor.

    BİRBİRLERİNE UN VE YUMURTA ATIYORLAR

    Bu yılda düzenlenen festivalde askeri kıyafet giyinen katılımcıların birbirlerine un ve yumurta fırlatmasının ardından her yer un ve yumurtayla kaplandı. Ellerinde havai fişeklerde olan katılımcılar düzenlenen festivalde eğlenceli vakit geçirdi.

    İspanya da 2 asırlık Un Savaşları festivali #1

    İspanya da 2 asırlık Un Savaşları festivali #2

    İspanya da 2 asırlık Un Savaşları festivali #3

    İspanya da 2 asırlık Un Savaşları festivali #4

    İspanya da 2 asırlık Un Savaşları festivali #5

    İspanya da 2 asırlık Un Savaşları festivali #6

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