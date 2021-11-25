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    İspanya'da nükleer santralde gaz kaçağı: 1 ölü 3 yaralı

    İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Tarragona kentindeki Asco Nükleer Santralinde karbondioksit gazı kaçağı nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
    • AA
    • 25.11.2021 - 06:18
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    İspanya'da nükleer santralde gaz kaçağı: 1 ölü 3 yaralı

    İspanyol basınında yer alan haberlerde, nükleer santraldeki gaz kaçağının, yangın söndürme sisteminin bakım çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi.

    İŞÇİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kaçak gazı soluyan işçilerden birinin hayatını kaybettiği, yaralı olan 3'ünden 1'inin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

    SIZINTI ÖLÇÜMÜ YAPILDI

    Yetkililer, yerel saat ile 19.00'da (TSİ 21.00) meydana gelen olaydan sonra bölgeye itfaiye ekiplerinin ve kimyasal risk uzmanların yönlendirildiğini, sızıntının genişleme çapını analiz etmek için ölçümlerin devam ettiğini söyledi.

    KAÇAK, RADYOLOJİK BÖLGEDEN UZAKTA

    Dört katlı bir binada olan gaz kaçağının radyolojik bölgenin uzağında olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Katalonya bölgesinin elektriğinin yüzde 50'sini tedarik eden Vandeloos II santralinin yanında olduğu belirtilen nükleer santraldeki iş kazasının tesisin işleyişinde herhangi bir sorun teşkil etmediği ve herhangi bir radyolojik sorun yaratmadığı açıklandı.

    İspanya da nükleer santralde gaz kaçağı: 1 ölü 3 yaralı #1

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