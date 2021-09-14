İspanya'da orman yangınları önünde selife çeken turistler

İspanya'da 6 gündür devam eden orman yangınları sırasında, bazı turistlerin yangının önünde selfie çekmesi, Bodrum'da orman yanarken önünde poz veren Süreyya Yalçın'ı hatırlattı.

İspanyol yetkililer, Malaga eyaletindeki bir sıradağ olan Sierra Bermeja'daki yangını, gezegendeki değişen iklimin getirdiği aşırı türden yeni nesil bir yangın olarak tanımladı. "Mega yangınlar" ölümcül, geniş alanları etkileyen ve durdurulması zor olan felaket olaylarını beraberinde getiriyor.

"SON YILLARDAKİ EN KARMAŞIK YANGIN"

Güney Endülüs bölgesinin itfaiye teşkilatı müdürü Juan Sánchez konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son yıllarda ortaya çıkan en karmaşık yangınla karşı karşıyayız. Kırsal alanların terk edilmesinin ve küresel ısınmanın sonuçları hakkında çok konuşuyoruz. Bugün bu durumun sonuçlarını net bir şekilde görüyoruz" dedi.

YANGIN ALANI, CUMARTESİDEN BERİ İKİYE KATLANDI

Diğer taraftan yangından etkilenen bölge, yetkililerin alevlerin yaklaşık 40 kilometrelik bir çevre içinde tutulduğunu söylediği Cumartesi gününden bu yana ikiye katlandı.

Uzmanlar, kor bir bulutun kısa süre sonra yeni bir yangın noktasına yol açtığını ve sonunda yeni bir orman yangınına neden olduğunu söyledi. Pazartesi sabahı, alevlerin bulunduğu alan 85 kilometreye ulaştı.

İTFAİYECİLER, YAĞACAK YAĞURU BEKLİYOR

İspanya'nın hava durumu ajansı AEMET, bölgede yağmur yağacağını tahmin ettiğini duyurdu, ancak yağışların alevleri söndürmek için yeterli olup olmayacağı belli değil.

Yaklaşık 500 itfaiyeci, havadan 50 uçak ve helikopterin yardımıyla yerde vardiyalı olarak çalışıyor. 44 yaşındaki bir itfaiyeci ise geçen Perşembe günü yangını söndürmeye çalışırken öldü.

2 BİN 600 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, yangın nedeniyle yaklaşık 2 bin 600 kişi tahliye edildi. Bin 700 kişi altı köyden yerinden edildi ve Ronda kentindeki bir köşk de dahil olmak üzere diğer kasabalara yerleştirildi.

İklim bilimcileri, kömür, petrol ve doğal gazın yakılmasından kaynaklanan küresel ısınmanın sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, sel ve fırtınalar gibi daha aşırı olayları tetiklediğini açıkladı.

BÜYÜK ORMAN YANGINLARINDA ARTIŞ

Öte yandan, İspanya'da hükümeti tarafından yayımlanan resmi veriler, ülkenin bu yıl şimdiye kadar son on yılda ortalamadan daha az yangın yaşadığını gösterdi, ancak büyük orman yangınlarının sayısı (bin 200 dönümden fazla alanın etkilendiği) arttı.

Bu yılın ilk sekiz ayında 19 büyük orman yangını yaşandı. 2011’den bu yana ilk sekiz ayda ortalama 14 büyük orman yangını görülüyordu.

ORMAN YANARKEN SELFİE ÇEKTİLER

Orman yangınları ile mücadele sürerken, turist oldukları öğrenilen bir çiftin yangının önünde poz verdiği kareler de dikkat çekti.

Çiftin bu pozu, Bodrum'da yaşanan orman yangınları sırasında denizdeki bir yattan verdiği pozla tepki çeken Süreyya Yalçın'ı hatırlattı.

Süreyya Yalçın, yoğun eleştirilere neden olan paylaşımını bir süre sonra kaldırmıştı.

Süreyya Yalçın, Bodrum'da yangının olduğu bölgede poz verdi - haberi için tıklayın