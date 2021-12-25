İspanya'da sahilde sigara yasağı

Sigara izmaritleriyle kirletilen sahillerine çözüm arayan İspanya, çareyi sahillere sigara yasağı getirmekte buldu.

Planlanan yeni düzenlemeye göre yasağa rağmen sahilde sigara içenlere 2 bin euroya kadar ceza yazılabilecek.

Çevreye en çok zarar veren atıklardan biri olan izmaritler, yalnızca görüntü kirliliğiyle kalmıyor aynı zamanda geri dönüşümü olmayan ve zehirli maddeler yayan plastik polimer içermesi nedeniyle de doğayı zehirliyor.

İSPANYA'DA SAHİLDE SİGARA İÇMEK YASAKLANACAK

Toplamda yaklaşık 8 bin kilometrelik alana yayılan sahillere sahip İspanya'da hükümet, izmaritlerin neden olduğu kirliliği önleyebilmek için yasal düzenlemeye gidiyor.

YASAK İÇİN İMZA KAMPANYASI YAPILDI

Halihazırda Barselona ve Kanarya Adaları'nda sahillerde sigara içmek yasak. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu yasak tüm sahillerde geçerli olacak.

Atılan bu adım, 283 bin kişinin yasal düzenleme yapılması talebiyle imza attığı ve İspanya hükümetine gönderilen bir imza kampanyasının ardından geldi.

'No Fumadores' (Sigaraya Hayır) kampanya grubu mensuplarından Fernandez Megina, imza kampanyasının artık bu adımın atılması için hükümetin daha fazla bekleyemeyeceğini kanıtladığını söyledi.

AVRUPA'DA ULUSAL KAPSAMDA İLK KARAR

Avrupa'da Güney Fransa ve Sardunya gibi çeşitli bölgelerde bu yönde yerel bazda kararlar mevcut olsa da, sahillere yönelik ulusal kapsamda bir karar ilk kez İspanya'da uygulanmış olacak.

Parlamentoya çevreci bir parti tarafından sunulan teklif, 182 evet, 70 ret, 88 kararsız oyla kabul edildi.