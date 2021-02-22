İspanya'da tutuklanan rapçi Hasel'e destek gösterileri devam ediyor

Hasel'e verilen ceza nedeniyle ayaklanan İspanya'da 107 kişi gözaltına alındı.

Twitter'da ve şarkılarında kullandığı bazı ifadelerden dolayı terörizmi yüceltmek, Kral'a ve devletin kurumlarına hakaretten 9 ay hapis cezası alan Pablo Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

İspanya'da, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve vandalizme dönüşen gösterilerde, 6. gün geride kaldı.

BARSELONA'DA OLAYLARIN ŞİDDETİ ARTTI

Katalonya bölgesinin Barselona, Girona ve Lleida gibi büyük kentlerinde yoğunlaşan gösteriler, dün Bask bölgesinin bazı şehirlerinde de yapıldı.

Bu zamana kadar şiddet yanlısı eylemlerin en fazla görüldüğü yer olan Barselona'da olaylar dün gece de devam etti.

Aşırı sol görüşlü gruplara bağlı göstericiler, kent merkezindeki bazı dükkanlara taş atarak camlarını kırdı, sokaklarda çöp bidonlarını ve oluşturdukları barikatları ateşe verip, bir polis karakoluna şişeler atarak saldırdı.

107 KİŞİ GÖZALTINDA

Geniş güvenlik önlemi alan polis, dükkan yağmalayan 5 kişi dahil 6 kişiyi gözaltına aldı.

Polis kaynaklarından İspanyol basınına yapılan açıklamada, Katalonya'daki gösterilerin 6 günlük bilançosunda 107 kişinin gözaltına alındığı, 82 kişinin yaralandığı bildirildi.