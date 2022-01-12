İspanya'da yiyecek arayan porsuk sayesinde tarihi eser keşfedildi

İspanya'nın kuzeybatısında yiyecek arayan bir porsuk, Roma döneminden kalma 200'den fazla madeni paranın bulunmasını sağladı.

Madrid Özerk Üniversitesi'nce yayımlanan bir derginin geçen ayki sayısında detayları paylaşılan ve "istisnai bir keşif" olarak tanımlanan olay, Nisan 2021'de gerçekleşti.

Buna göre Asturias bölgesinde yer alan La Cuesta mağarasındaki madeni paralar, muhtemelen, Ocak 2021'de İspanya'yı etkisi altına alan bir kar fırtınası esnasında, yiyecek arayan bir porsuk tarafından çıkarıldı.

ANTAKYA, İSTANBUL VE SELANİK KÖKENLİ PARALAR

Dergide, 3'üncü ve 5'inci yüzyıllar arasına tarihlenen 209 madeni paranın çoğunun kuzey ve doğu Akdeniz'den geldiği; Antakya, İstanbul ve Selanik'ten getirilerek Roma, Arles ve Lyon üzerinden İspanya'ya ulaştığı yazıldı.

Araştırmacılar, paraların muhtemel bir "siyasi istikrarsızlık" döneminde taşındığına dikkat çekti.