İspanya'daki protestolar ülke geneline yayıldı

İspanya'da terörizmi öven ve kraliyet ailesine hakaret eden rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasıyla başlayan gösteriler, ülke çapında yayılırken 44 kişi gözaltına alındı, 30'dan fazla yaralı var.

Şarkılarında İspanya kraliyet ailesine hakaret eden ve ülkedeki terör örgütlerini öven rap sanatçısı Pablo Hasel'in hapis cezası nedeniyle sığındığı üniversitedeki öğrencilerin arasından zorla alınarak tutuklanması sonrası artan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü.

GÖSTERİLER İSPANYA GENELİNE YAYILDI

Katalonya'da önceki başlayan ve dün İspanya'nın diğer bölgelerindeki büyük kentlere de yayılan, Hasel'in serbest bırakılmasının istendiği gösteriler birçok yerde vandalizme dönüştü.

MADRİD VE BARSELONA'DA ŞİDDET OLAYLARI

Madrid ve Barselona başta olmak üzere bazı kentlerde aşırı sol görüşlü gruplara bağlı şiddet yanlısı gruplara polis müdahale etti.

KALDIRIM TAŞLARINI ATTILAR, ÇÖP BİDONLARINI ATEŞE VERDİLER

Yaklaşık iki saat süren ve sokakları savaş alanına döndüren olaylarda göstericilerin kaldırım taşlarını kırarak polise attığı, çöp bidonlarını ateşe vererek çevredeki dükkanlara ve araçlara zarar verdiği görüldü.

Polis ise göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullanarak göstericilere müdahale etti.

30'DAN FAZLA YARALI VAR

Yerel polis kaynakları ve sağlık birimlerinden basına verilen ilk bilgilerde Madrid'de 15, Katalonya'nın Barselona, Lleida, Girona ve Tarragona kentlerinde ise 29 kişinin gözaltına alındığı, çıkan olaylarda 30'dan fazla yaralı olduğu bildirildi.

KATALONYA'DA BAŞLAYAN GÖSTERİLER

Katalonya bölgesinde 16 Şubat akşamı yapılan gösterilerde ise 1'i isabet eden plastik mermiden tek gözünü kaybeden 33 kişi yaralanmış, 15 kişi de gözaltına alınmıştı.

RAPÇİ HASEL NE İLE SUÇLANIYOR

Hakkında 2014'ten bu yana 4 farklı suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı olan Hasel, Twitter hesabından attığı mesajlarla ve şarkılarında kullandığı sözlerde terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından 9 ay hapis cezası almasının ardından bir grup öğrenciyle kendisini kapattığı bir üniversite binasından 16 Şubat sabahı polis zoruyla tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

Hasel'in cezaevine konulması, "ifade özgürlüğünün kısıtlandığı" gerekçesiyle İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü radikal gruplar tarafından da eleştiriliyor.

Hasel'in tutuklanması İspanya'da sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili ifade özgürlüğü tartışması başlatırken, hükümet, "nefret suçları, krallığa hakaret, İspanyol bayrağına saldırı, terörizmi yüceltme veya dini duygulara saldırı" gibi suç teşkil eden bazı konuların Ceza Kanunu'nun dışında kalması ve bunlarla ilgili öngörülen hapis cezalarının kaldırılması için Adalet Bakanlığınca bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.