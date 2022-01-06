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    İsviçre ordusunda ABD menşeli mesajlaşma uygulamaları yasaklandı

    İsviçre ordusunun, dünyada yaygın kullanılan WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını güvenlik gerekçesiyle yasakladığı bildirildi.
    • AA
    • 06.01.2022 - 06:31
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    İsviçre ordusunda ABD menşeli mesajlaşma uygulamaları yasaklandı

    İsviçre ordusu, ABD'nin internetteki kişisel verilere erişimine imkan tanıyan CLOUD yasası kapsamındaki WhatsApp, Signal ve Telegram gibi uygulamaları güvenli bulmayarak, ordu personeline yerel mesajlaşma uygulaması Threema'yı kullanma talimatı verdi.

    ABD'Lİ FİRMALARIN UYGULAMALARI YASAKLANDI

    Tages Anzeiger gazetesine demeç veren ordu sözcüsü Daniel Reist, "Uygulamayı geliştiren firma İsviçre merkezli olduğu için ABD'li firmalar gibi CLOUD yasasına bağlı işlemiyor." ifadelerini kullandı.

    Reist, ordu içindeki telsiz ve diğer haberleşme vasıtalarının, alınan karardan bağımsız olarak kullanımının aynı şekilde süreceğini kaydetti.

    İsviçre ordusunda ABD menşeli mesajlaşma uygulamaları yasaklandı #1

    İSVİÇRELİLEREİN YÜZDE 80'İ WHATSAPP KULLANICOYRE

    Daha önce Facebook adıyla faaliyet gösteren ABD merkezli Meta firmasına ait WhatsApp, İsviçre'de 16-64 yaş aralığındaki vatandaşların yüzde 80'i tarafından kullanılıyor.

    THREEMA DÜNYADA 10 MİLYON KULLANICIYA SAHİP

    2012'de geliştirilen ve İsviçre ordu personelinin kullanacağı Threema'nın ise dünya genelinde 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

    İsviçre ordusunda ABD menşeli mesajlaşma uygulamaları yasaklandı #2

    WHATSAPP'IN GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞILIYOR

    Diğer bir çok popüler mesajlaşma uygulaması gibi CLOUD yasasına tabi olan WhatsApp'ın kişisel verileri koruma hususunda güvenilirliği tartışılıyor.

    İsviçre ordusunda ABD menşeli mesajlaşma uygulamaları yasaklandı #3

    ABD'de 2018'de yürürlüğe giren CLOUD yasası, dünya genelinde internet kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamalardaki kişisel verilerine, gerekli görüldüğünde ulaşılabilmesini öngörüyor.

    Bu tür mobil uygulamalarda kişiye ait veriler, "bulut" adı verilen hafıza disklerine yedekleniyor.


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