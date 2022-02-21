İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü

İtalya'nın aktif yanardağlarından Etna, yeniden kül ve lav püskürtürken, yanardağ çevresindeki yerleşimler külle kaplandı.

Ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda yüksekliği 3 bin 200 metre civarında olan Etna Yanardağı'nda 10 Şubat'taki yoğun volkanik hareketliliğin ardından bu yılın ikinci volkanik faaliyeti yaşandı.

KÜLLER 11 KİLOMETREYE YÜKSELDİ

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) verilerine göre, yanardağın püskürttüğü küller yaklaşık 11 bin metre yüksekliğe ulaştı. Ayrıca yanardağın güneydoğu kraterinden lav akışı olduğu, çok sayıda volkanik depremin de bölgede yaşandığı kaydedildi.

HAVA SAHASI TEDBİREN KAPATILDI

Kül bulutu sebebiyle yanardağın etrafında hava sahasının kapandığı, Katanya Fontanarossa Havaalanı'nda da hava ulaşımının tedbiren durdurulduğu belirtildi.

YOLLAR VE EVLERİ ÜZERİ KÜLLE KAPLANDI

Yoğun kül püskürtmesi sebebiyle yanardağa yakın yerleşim yerlerinde evlerin üzerine kül yağdığı ifade edildi.

Etna Yanardağı'nda geçen yıl 50'den fazla volkanik faaliyet gözlenmişti.