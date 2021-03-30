İtalyan polisi tarafından 7 yıldır aranan mafya üyesi, YouTube’daki yemek kanalında yayınladığı görüntülerde, kolundaki dövmelerden kimliğinin tespit edilmesi ile yakalandı.

İtalya’da en güçlü mafya yapılanması olarak bilinen "Ndrangheta" örgütüne üye olan ve 7 yıldır İtalyan polisi tarafından aranan 53 yaşındaki Marc Feren Claude Biart'ın, yemek kanalında yayınladığı görüntülerden Dominik Cumhuriyeti’nde yaşadığı belirlendi.

Interpol tarafından Dominik Cumhuriyeti’nde yaşadığı yere yapılan baskınla yakalanan Biart, İtalya’ya iade edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Biart’ın Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Boca Chica kasabasında “sakin bir hayat sürdüğü” belirtildi.

İtalyan kaçak mafya üyesi yemek videosundan bulundu VİDEO

DÖVMESİNDEN TESPİT EDİLDİ

Görüntülerde yüzünü gizleyen Biart’ın kimliğinin, kolundaki dövmelerden bulunduğu bildirildi.

Ndrangheta mafyası adına Hollanda’ya uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla polis tarafından aranan Biart, 2014 yılından bu yana kaçaktı.