İtalyanlar milletvekili sayısının azaltılmasını istedi

İtalya'da seçmen, parlamenter sayısının azaltılmasına yönelik yapılan anayasa değişikliği referandumuna yaklaşık yüzde 70 oranında "evet" dedi.

Global ekonomik kriz, İngiltere'nin Brexit'i ve yasa dışı göçmen sorununun ardından, koronavirüs salgınıyla ekonomisi ağır bir darbe yiyen İtalya, kamu harcamalarını kısmak için milletvekili sayısını da azalmayı planlamıştı.

İtalya’da halk, 2 gündür düzenlenen referandumla İtalyan Parlamentosu’nun üst kanadı Senato’daki sandalye sayısının 315’ten 200’e, Temsilciler Meclisi’ndeki vekil sayısının da 630’dan 400’e düşürülmesini sağlayacak olan anayasal değişikliği için sandık başına gitti.

"VEKİL SAYISI DÜŞSÜN" AĞIRLIKTA

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre yüzde 99’u açılan sandıklardan yüzde 69,60 oranında “evet”, yüzde 30,40 oranında ise “hayır” oyu çıktı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 güne yayılan referanduma katılımın yüzde 53,84 olduğu bildirildi.

5 YILDA 500 MİLYON EURO TASARRUF

Parlamenter sayısının azaltılması, 2018 Genel Seçimlerinde en çok oy olan parti olan 5 Yıldız Hareketi’nin en önemli seçim vaatleri arasındaydı. Partinin eski lideri ve Dışişleri Bakanı Luigi di Maio sonucu “tarihi” olarak nitelendirdi. Parlamenter sayısının düşürülmesinin ardından 5 yıllık yasama döneminde devlet bütçesinden 500 milyon Euro tasarruf edilmesi bekleniyor.

REFERANDUMDA TEMSİL ORANI ARTTI

İki kanatlı parlamentoda temsil oranı referandumun ardından 64 bin vatandaştan 101 bine yükseldi. Toplam 945 parlamenterin bulunduğu İtalya, Avrupa Birliği’nin (AB) en kalabalık temsilci sayısına sahip olan ülke konumundaydı.