Sırp Ortodoks Kilisesi'nin, Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma törenini tarihi başkent Cetinje'de yapma kararını protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Karadağ’ın farklı şehirlerinden gelen çok sayıda kişi, taht töreninin Cetinje’de yapılmasını protesto etmek için kente geldi. Taht törenine gelişleri engellemek için Podgorica-Cetinje yolunu lastik, konteyner ve taşlarla kapatan göstericiler, güvenlik görevlilerinin şehrin girişine kurduğu barikatları yıktı.

PROTESTOCULARLA POLİS ARASINDA ARBEDE

Yolları kapatan göstericiler ve güvenlik güçleri arasında arbede çıkarken, bugün yapılması planlanan tören öncesinde tansiyon bir kez daha yükseldi.

Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin taht töreni protestosu-Video

KARADAĞ CUMHURBAŞKANI'NDAN İTİDAL ÇAĞRISI

Törenin Cetinje’de yapılmasına karşı çıkan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Din, millet, siyasi görüş gözetmeden tüm Karadağlıları barış, istikrar ve çok kültürlülüğümüzü korumaya davet ediyorum" dedi.

"SIRBİSTAN KINANMALI"

Djukanovic, Başbakan Zdravko Krivokapic’e Büyük Sırbistan’ın Karadağ’a boyun eğdirme teşebbüsünü kınama çağrısı yaptı.

BAŞBAKAN KRİVOKAPİC: "KANUNLARA SAYGI DUYALIM"

Krivokapic de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, barışın her şeyden önemli olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları anayasaya, kanunlara ve devlete saygı duymaya çağırdı.

KARADAĞ MİLLİYETÇİLERİ TEPKİLİ

Öte yandan Sırp Ortodoks Kilisesi, Joanikije’nin tahta çıkma töreninin 5 Eylül’de gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Karadağ Kilisesi’nin meşruiyetini tanımayan Sırp Kilisesi’nin, tören için Cetinje’yi seçmesi ülkedeki Karadağ milliyetçilerinin tepkisini çekmişti.

KİLİSE, MUHALEFETİ DESTEK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Karadağ'da biri Sırp biri Karadağlı olmak üzere iki ayrı Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Ülke siyasetinde de etkili olan kilise, son parlamento seçimlerinde, vatandaşları muhalefeti desteklemeye çağırmıştı.

SIRP KİLİSESİ, KARADAĞ OTORİTESİNİ TANIMIYOR

Karadağ Kilisesi'nin meşruiyetini tanımayan ve Karadağ Kilisesi'nin mensuplarını Hıristiyan olarak görmeyen Sırp Kilisesi'nin tören için Karadağ’ın tarihi başkenti Cetinje'yi seçmesi, ülkedeki Karadağ milliyetçisi çevrelerin tepkisine neden olmuştu.

KARŞI ÇIKANLARI LANETLENMEKLE TEHDİT ETTİ

Joanikije, tahta çıkma töreninin Cetinje'de yapılmasına tepki gösteren Karadağlıları "lanetlenmekle" tehdit etmişti.