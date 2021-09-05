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    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin taht töreni protestosu

    Sırp Ortodoks Kilisesi'nin, Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma törenini tarihi başkent Cetinje'de yapma kararını protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.09.2021 - 03:51
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 04:17
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    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin taht töreni protestosu

    Karadağ’ın farklı şehirlerinden gelen çok sayıda kişi, taht töreninin Cetinje’de yapılmasını protesto etmek için kente geldi. Taht törenine gelişleri engellemek için Podgorica-Cetinje yolunu lastik, konteyner ve taşlarla kapatan göstericiler, güvenlik görevlilerinin şehrin girişine kurduğu barikatları yıktı.

    PROTESTOCULARLA POLİS ARASINDA ARBEDE

    Yolları kapatan göstericiler ve güvenlik güçleri arasında arbede çıkarken, bugün  yapılması planlanan tören öncesinde tansiyon bir kez daha yükseldi.

    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin taht töreni protestosu-Video

    KARADAĞ CUMHURBAŞKANI'NDAN İTİDAL ÇAĞRISI

    Törenin Cetinje’de yapılmasına karşı çıkan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Din, millet, siyasi görüş gözetmeden tüm Karadağlıları barış, istikrar ve çok kültürlülüğümüzü korumaya davet ediyorum" dedi.

    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi nin taht töreni protestosu #1

    "SIRBİSTAN KINANMALI"

    Djukanovic, Başbakan Zdravko Krivokapic’e Büyük Sırbistan’ın Karadağ’a boyun eğdirme teşebbüsünü kınama çağrısı yaptı.

    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi nin taht töreni protestosu #2

    BAŞBAKAN KRİVOKAPİC: "KANUNLARA SAYGI DUYALIM"

    Krivokapic de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, barışın her şeyden önemli olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları anayasaya, kanunlara ve devlete saygı duymaya çağırdı.

    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi nin taht töreni protestosu #3

    KARADAĞ MİLLİYETÇİLERİ TEPKİLİ

    Öte yandan Sırp Ortodoks Kilisesi, Joanikije’nin tahta çıkma töreninin 5 Eylül’de gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Karadağ Kilisesi’nin meşruiyetini tanımayan Sırp Kilisesi’nin, tören için Cetinje’yi seçmesi ülkedeki Karadağ milliyetçilerinin tepkisini çekmişti.

    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi nin taht töreni protestosu #4

    KİLİSE, MUHALEFETİ DESTEK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

    Karadağ'da biri Sırp biri Karadağlı olmak üzere iki ayrı Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Ülke siyasetinde de etkili olan kilise, son parlamento seçimlerinde, vatandaşları muhalefeti desteklemeye çağırmıştı.

    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi nin taht töreni protestosu #5

    SIRP KİLİSESİ, KARADAĞ OTORİTESİNİ TANIMIYOR

    Karadağ Kilisesi'nin meşruiyetini tanımayan ve Karadağ Kilisesi'nin mensuplarını Hıristiyan olarak görmeyen Sırp Kilisesi'nin tören için Karadağ’ın tarihi başkenti Cetinje'yi seçmesi, ülkedeki Karadağ milliyetçisi çevrelerin tepkisine neden olmuştu.

    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi nin taht töreni protestosu #6

    KARŞI ÇIKANLARI LANETLENMEKLE TEHDİT ETTİ

    Joanikije, tahta çıkma töreninin Cetinje'de yapılmasına tepki gösteren Karadağlıları "lanetlenmekle" tehdit etmişti.

    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi nin taht töreni protestosu #7

    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi nin taht töreni protestosu #8

    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi nin taht töreni protestosu #9

    Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi nin taht töreni protestosu #10

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