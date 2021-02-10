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    Karadağ'daki iki camiye ırkçı saldırı

    Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica ile Niksic şehrinde bulunan iki camiye, bir gün arayla ırkçı saldırılar düzenlendi.
    • AA
    • 10.02.2021 - 14:19
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    Karadağ'daki iki camiye ırkçı saldırı

    Karadağ Niksic'in tek camisi olan Hacı İsmail Camii'nin duvarlarına ve girişine, Bosna Hersek'te 8 binden fazla Müslüman Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırıma gönderme yapılarak "Srebrenitsa" ve "Niksic de Srebrenitsa olacak" ifadeleri ile ülkedeki Müslümanları kastederek "Türkler" yazıldı.

    "KORKUTMAYI BAŞARAMAYACAKLAR"

    Karadağ İslam Birliği Niksic Temsilcisi Mirsad Agovic yaptığı açıklamada, bu saldırının utanç verici olduğunu belirterek, "Bizi 1990'lı yıllarda korkutmayı başaramadılar, şimdi de başaramayacaklar. Bunu yazanlar kendi yüzsüzlüklerini kanıtlamış oldu." dedi.

    Öte yandan, dün de başkentteki Osmanagica Camii'nin avlu duvarına aşırı Sırp milliyetçilerinin sembolü olan ve "Sadece Birleşme Sırpları Korur" anlamına gelen "4S" çizildi.

    Karadağ daki iki camiye ırkçı saldırı #1

    Karadağ daki iki camiye ırkçı saldırı #2

    Karadağ daki iki camiye ırkçı saldırı #3

    Karadağ daki iki camiye ırkçı saldırı #4

    Karadağ daki iki camiye ırkçı saldırı #5

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