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    Kongolu kadınlar Belçika'ya dava açtı

    Kongolu 5 kadın çocukken ailelerinden kaçırılıp, gerçek kimliklerinden koparıldıkları ve istismara uğradıkları gerekçesiyle Belçika'yı dava etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.10.2021 - 05:02
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    Kongolu kadınlar Belçika'ya dava açtı

    Eski adı Zaire olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Belçika'nın 1908-1960 yılları arasında kurduğu sömürge imparatorluğunun bir parçasıydı.

    MELEZ ÇOCUKLAR ASİMİLE EDİLDİ

    Bu dönemde sadece Kongo değil, Ruanda ve Burundi'de de doğan melez çocuklar beyazlardan farklı muameleye tabii tutuldu ve annelerine bilmedikleri bir dilde evraklar imzalatıldı.

    "Günah çocukları" olarak nitelenen bu çocuklar zorla Katolik yetimhanelere yerleştirilitken, kaç çocuğun aynı kaderi paylaştığı ise bilinmiyor.

    Kongolu kadınlar Belçika ya dava açtı #1

    KAÇIRILDILAR, KİMLİKLERİNDEN OLDULAR VE İSTİSMAR EDİLDİLER

    Bu çocuklardan 300 kadarı Belçika Kongo'dan çekilirken Avrupa'ya götürüldü. Geride kalanlar da gerçek isimleri, aileleri ve kimliklerini bilmeden yetimhanelerde büyüdü.

    60 yıl aradan sonra, 5 Kongolu kadın Belçika'ya kaçırıldıkları, ailelerinden ve kimliklerinden zorla ayrılmak zorunda bırakılıp istismar edildikleri gerekçesiyle dava açtı.

    Kongolu kadınlar Belçika ya dava açtı #2

    İLK DURUŞMA PERŞEMBE GÜNÜ

    Açılan davada, her bir kurban için en az 50 bin euro tazminat isteniyor. Manevi zararın tespiti sonrasında ise asıl meblağ kararlaştırılacak.

    İlk duruşma başkent Brüksel'e Perşembe günü görülecek.

    Kongolu kadınlar Belçika ya dava açtı #3

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