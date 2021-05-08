Leonardo da Vinci’nin ayı çizimine 12 milyon sterlin

Leonardo da Vinci’nin ayı çizimine 12 milyon sterlin

Londra’da Christie’s müzayede evi tarafından düzenlenecek açık artırmada Leonardo da Vinci’nin ayı çiziminin 12 milyon sterline satılması öngörülüyor.

Leonardo da Vinci tarafından yapılan ‘Bir Ayının Kafası’ (Head of a Bear) resmi, 8 Temmuz’da müzayedeye çıkmadan önce ABD'nin New York şehrinde ve Hong Kong'da sergileneceği ve 1-6 Haziran arasında da Londra’da gösterileceği ifade edildi.

"HAYRANLIK UYANDIRDI"

Çizimi, 'Rönesans'ın hala özel ellerde olan en önemli eserlerinden biri’ olarak tanımlayan Christie's New York'tan yetkili Ben Hall, “Prestijli müzeler tarafından sergilenirken, dünya çapında hayranlık uyandırdı ve Christie's bu sezon Leonardo'yu piyasaya sürmekten onur duyuyor.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Christie’s müzayede evi tarafından Temmuz’da düzenlenecek açık artırmada 12 milyon sterline satılması öngörülüyor.

7 cm'ye 7 cm boyutlarında olan 'Head of a Bear', soluk pembe-bej kağıt üzerine geleneksel bir çizim tekniği olan 'silverpoint' ile yapılmış bir çizimdir.