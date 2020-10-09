Madridliler karantina istemeyince OHAL ilan edildi

İspanya'da hükümet, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeni ile başkent Madrid'de olağanüstü hal ilan etti.

Koronavirüs salgını birçok Avrupa ülkesinden yeniden etkisini artırınca kısıtlamalar da geri dönmeye başladı. İspanya'nın başkentinde vakaların artması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

MAHKEME BOZUNCA OHAL İLAN EDİLDİ

Madrid’de bölgesel hükümet, geçtiğimiz günlerde tüm kentte karantina tedbirleri uygulanmasına karar vermiş, Madrid Yüksek Bölge Mahkemesi ise kararı bozmuştu. Kararına ardından hükümet harekete geçerek başkentte OHAL ilan etti.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA EVDNE ÇIKMAK YASAK

Hükümeti, yeni aldığı karar ile bölge sakinlerin hareketleri kısıtlanabilecek. Bölge sakinleri, OHAL kararının ardından sadece zorunlu haller nedeni ile evlerini terk edebilecek.

SAĞLIK BAKANI, MADRİD YÖNETİMİNE TEPKİLİ

Sağlık Bakanı Salvador Illa, geçtiğimiz günlerde Madrid bölgesel yönetimini virüsün yayılmasını durdurmak için "hiçbir şey yapmadığını" ve Madrid’in yüksek enfeksiyon oranı nedeni ile ülkenin geri kalanını etkileyebileceğini aktarmıştı.

MADRİD YÖNETİMİ, OHAL'İ ELEŞTİRDİ

Madrid Bölgesel hükümetinin İçişleri Bakanı Enrique Lopez yaptığı açıklamada OHAL kararını, "Tüm Madrid sakinlerine saldırı" olarak nitelendirdi. Sağcı popülist Vox Partisi ise halka Pazartesi günü gösteri çağrısında bulundu.

İSPANYA'DA KORONAVİRÜS VAKALARI

Öte yandan İspanya’da toplam vaka sayısı 890 bin 367’ye, toplam can kaybı ise 32 bin 929’a ulaştı. Ülke genelinde son bir haftada 100 bin kişide 115 kişinin Covid-19 olduğu tespit edilirken, Madrid bölgesinde ise bu oran 230 kişi oldu.