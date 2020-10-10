Mali'de 4 yıllık esaretten kurtulan Fransız aktivist kadın Müslüman oldu

Mali'de radikal bir grubun esir aldığı Fransız aktivist Sophie Petronin, 4 yıl sonra özgürlüğüne kavuşurken, esaretin ardından Müslüman olduğunu açıkladı.

Mali’nin kuzeyinde yer alan Gao bölgesinde çocuklara yardım amaçlı bir kuruluşu yönettiği sırada 24 Aralık 2016’da kaçırılan Fransız aktivist Sophie Petronin, 4 yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuştu.

MÜSLÜMAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Radikal bir grup tarafından Sahel bölgesinde esir edilen Petronin, özgürlüğüne kavuşmasının ardından Müslüman olduğunu ve ismini Mariam olarak değiştirdiğini açıkladı.

"MÜSLÜMANIM, KARŞISINIZDA MARİAM VAR"

Petronin yaptığı ilk açıklamada, "Bugün en büyük mutluluğum ben yokken asistanımın görevi devam ettirmiş olması. Mali için dua edeceğim, Allah’ın merhameti ve rahmeti için yakaracağım çünkü Müslümanım. Siz bana Sophie diyorsunuz ama karşınızda Mariam var" ifadelerini kullandı.

Fransız aktivist ayrıca, en yakın zamanda kaçırıldığı Gao’ya tekrar dönmek istediğini dile getirdi.

MACRON: "MUTLULUĞUNUZU PAYLAŞIYORUM"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yaptığı açıklamada, Petronin’in özgürlüğüne kavuşmasını "büyük bir rahatlama" olarak nitelendirirken, Petronin’in ailesi ile en güzel dileklerini paylaştığını ifade etti.

Macron, Mali’ye teşekkür ederek, bölgedeki terörle mücadeleye devam edileceğini vurguladı.