Merkel: Aşı patentlerinin kaldırılmasına karşıyım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde koronavirüs salgınının üçüncü dalgasının kırıldığını açıklarken, aşı patentinin kaldırılmasına da karşı olduğunu belirtti.

ABD yönetiminin koronavirüs aşılarının patentlerinin kaldırılarak tüm dünya ülkeleriyle paylaşılması fikrine Türkiye destek verirken, Almanya'dan olumsuz yanıt geldi.

Merkel, koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması önerisine karşı olduklarını söyledi.

"ALMANYA 3. DALGAYI KIRDI"

Avrupa Birliği (AB) Gayri Resmi Liderler Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya'da üçüncü dalgayı kırmış görünüyoruz. Umarım bu tüm Avrupa'da böyle olur." dedi.

"YAZ TATİLİ KONUSUNDA ÇOK UMUTLUYUM"

Avrupa'da yaz tatillerinin aşı yaptırmayanlar için de mümkün olması konusunda iyimser olduğunu belirten Merkel, "Portekiz gibi bazı Avrupa ülkelerinin halihazırda sahip olduğu düşük vakaları görüldüğünde yaz tatili konusunda çok umutluyum." diye konuştu.

"AŞI HAKLARININ KALDIRILMASINA KARŞIYIM"

Merkel, ABD yönetiminin desteklediği, koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduklarını dile getirerek, "Patent kaldırmanın aşıyı daha fazla kişiye ulaştırmadaki çözüm olduğuna inanmadığımı bir kez daha açıkça belirttim. Şirketlerin yaratıcılığına ve yenilikçi gücüne ihtiyacımız olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"AŞI KALİTESİNİN DÜŞME RİSKİ VAR"

Fikri mülkiyet haklarının kaldırılması durumunda aşıların kalitesinin düşme riski oluşacağı uyarısında bulunan Merkel, zirvede "yeşil sertifika" olarak adlandırılan dijital aşı sertifikasının görüşüldüğünü, AB'de onaylanmamış aşıların karşılıklı olarak tanınması gibi hala açıklığa kavuşturulması gereken bazı önemli konular bulunduğunu kaydetti.