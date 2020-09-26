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    Miçotakis'in oğlu Konstantinos Edirne sınırında askerlik yapıyor

    Miçotakis'in oğlu Konstantinos Edirne sınırında askerlik yapıyor

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in oğlu Konstantinos Miçotakis, Edirne sınırında yer alan Dedeağaç (Evros) ilindeki topçu birliğinde askerlik görevine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 08:53
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    Yunanistan'da erkeklere 9 ay zorunlu olan askerlikten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in oğlu Konstantinos da nasibini aldı.

    22 yaşındaki Konstantinos, Edirne sınırında yer alan Dedeağaç (Evros) ilindeki topçu birliğinde katıldı.

    " GURUR DUYUYORUM"

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis de sosyal medya hesabından birliğine katılan oğlunun fotoğrafını paylaşıp, "Seninle gurur duyuyorum." dedi.

    Miçotakis in oğlu Konstantinos Edirne sınırında askerlik yapıyor #1

    KENDİ İSTEDİ

    Konstantinos Miçotakis,  ABD'deki Boston Üniversitesi'ni bitirerek iki ay önce Yunanistan'a geri dönmüştü.

    Miçotakis'in yüksek lisans eğitimine başlamadan önce zorunlu askerlik görevini tamamlamak istediği belirtildi.

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