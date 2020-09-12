Moria kampındaki sığınmacılar özgürlük istiyor

Yunanistan'daki Moria kampındaki yangın sonrası evsiz kalan sığınmacılar, adadan ayrılmak için protesto düzenledi.

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan yaklaşık 13 bin sığınmacının yaşadığı Moria kampı, geçtiğimiz günlerde çıkan yangın nedeniyle kül olmuştu. Yangın nedeniyle evsiz kalan binlerce sığınmacı, yollarda ve tarlalarda yatmaya başlamış, adadan ayrılmak istediklerini dile getirmişti.

ADADAN AYRILMAK İSTİYORLAR

Sığınmacılar, kendileri için yeni bir kampın yapılmasını ve adadan ayrılmalarına izin verilmemesi nedeni ile “özgürlük” protestosu gerçekleştirdi.

"YEMEK DEĞİL, ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ"

Adadan ayrılmalarına izin verilmesini ve özgür kalmak istediklerini belirten sığınmacılar, kamptan şehre çıkan anayolda yürüyüş yaptı. Sığınmacıların ellerinde taşıdıkları kartondan pankartlarda “Yemek istemiyoruz, özgürlük istiyoruz”, “Moria tüm canları öldürür" ifadeleri yazıldı.

Bazı sığınmacılar ise ellerindeki pankartlar ile Almanya’ya yardım çağrısı yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestolarda herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

ADA HALKI DA SIĞINMACILARI İSTEMİYOR

Bölge halkı ise yeni bir kampın yapılmasına tepki gösteriyor. Yerel Lider Vangelis Violatzis yaptığı açıklamada, "Başka bir kamp istemiyoruz ve herhangi bir kamp inşaatına karşı çıkacağız. Bu durumla 5 yıldır karşı karşıyayız, başkalarının bu yükü taşımasının zamanı geldi" dedi.

KARANTİNA SÖYLENTİSİ OLAYLARA NEDEN OLDU

Öte yandan yangından önce kampta 35 kişide koronavirüs tespit edildiği ve kampta yaşayanların karantinaya alınacaklarının söylenmesi üzerine olaylar çıktığı açıklanmıştı.

Yangının ardından Almanya, 10 Avrupa ülkesinin Moria’da yaşayan 400 refakatçisi olmayan çocuğu almayı kabul ettiğini duyurmuştu.