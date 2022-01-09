Norveç ordusunda yeni dönem: Terhis olurken iç çamaşırlarınızı bırakın

Norveç'te malzeme sıkıntısı nedeniyle askerlerden, görevleri süresince kullandıkları iç çamaşırlarını terhis olurken birliklerine teslim etmeleri istendi.

2 yıldan fazladır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok alanda olduğu gibi orduları da olumsuz yönde etkiledi.

Norveç Silahlı Kuvvetlerine malzeme tesliminde Kovid-19 salgını nedeniyle gecikme yaşandığı için terhis olan askerlerden atlet, külot ve sütyen gibi iç çamaşırlarını iade etmeleri istedi.

"TEDARİK SIKINTISI YAŞIYORUZ"

Silahlı Kuvvetler Lojistik Teşkilatı (FLO) İletişim Müdürü Hans Meisingset, Norveç devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, askeri malzeme konusunda tedarik sıkıntısı yaşadıklarını ve yeni silah altına alınanlara kullanılmış iç çamaşırı vereceklerini söyledi.

"BIRAKILAN ÇAMAŞIRLAR TEMİZLENİR VE GİYİLEBİLİR"

Sorunun gelecek yıllarda devam edip etmeyeceğini bilmediğini aktaran Meisingset, "Terhis olan askerlerin bırakacağı çamaşırlar yıkanır, temizlenir ve yeniden giyilecek hale getirilir. Bu planın kalıcı olduğunu söylemek için şimdilik erken." ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİN GÜVENİ VE AZMİ OLUMSUZ ETKİLENECEK"

Askeri Ulusal Mağaza Görevlisi Eirik Sjohelle Eiksund ise bu duruma tepki göstererek Kovid-19 nedeniyle askeri malzemelerin teslimi gecikse de bu sorunun salgından önce de bulunduğunu belirtti. Çözümden memnun olmadığını vurgulayan Eiksund, "Böyle bir sorunumuzun olduğu yönünde hepimiz hemfikiriz ancak yetkililerin bu sorunun çözüm konusunda önceliği yok. Bu durum, askerlerin güvenini ve azmini olumsuz yönde etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

NORVEÇ'TE ZORUNLU ASKERLİK 19 AY

Norveç'te 19 yaşından itibaren kadın ve erkekler zorunlu askerlik yapma yükümlülüğüne sahipken, her yıl yaklaşık 8 bin kişi silah altına alınıyor. Ülkede zorunlu askerlik 19 ay olurken, terhis olan askerlerin görev süresinde giydiği iç çamaşırları yanında götürmesi önemli bir gelenekti.