Norveç’te atmosfere giren meteor paniğe neden oldu

Norveç’te atmosfere giren meteor paniğe neden oldu

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarında bir ormana düştüğü tahmin edilen meteor, başkent ve çevresinde geceyi gündüze çevirdi.

İskandinav ülkesi Norveç’in başkenti Oslo semalarında "olağan dışı büyüklükte bir meteor" atmosfere girişi ile geceyi gündüze çevirdi. Başkentin yakınlarındaki bir ormana düştüğü tahmin edilen meteoru aramak için uzmanlardan oluşan bir ekibin bölgeye gönderildiği bildirildi.

YARALANMA YA DA HASAR YOK

Polis tarafından yapılana açıklamada, meteor nedeni ile çok sayıda acil durum çağrısı alındığı ancak herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediği aktarıldı.

Norveç’te atmosfere giren meteor paniğe neden oldu-Video

EN AZ 5 SANİYE GÖRÜNDÜ

Norveç Meteor Ağı, meteorun yerel saatle 01.00 civarında gökyüzünden belirdiğini ve en az beş saniye görünür olduğunu açıkladı. Ağ, meteorun yaklaşık hızının saniyede 16.3 kilometre olduğunu ve güney İskandinavya’nın büyük kısmından görülebildiğini ifade etti.

ORMANA DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

İlk araştırmalar, meteorun Oslo’nun yaklaşık 60 kilometre batısındaki Finnemarka adlı ormanlık bir alana düşmüş olabileceğini gösterirken, meteorun ağırlığının en az 10 kilogram olduğu düşünülüyor.