Paris'te koronavirüse karşı maksimum alarm

Fransa'nın başkenti Paris'teki koronavirüs salgınında artan vakalar nedeniyle maksimum alarm seviyesine çıkılacak.

Dünyayı etkisi altına alan ve 35 milyon insanı hasta eden, 1 milyondan fazla insanı öldürüen koronavirüs, Avrupa'da yeniden yükselişe geçti, Özellikle Fransa'da rekor kıran vaka sayıları yüzünden ülkede yeniden kısıtlamalara gidiliyor.

PARİS'TE "MAKSİMUM ALARM"

Fransa Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeni ile başkent Paris ve banliyösünde maksimum alarm seviyesine geçildiği aktarıldı. Başbakanlık, bugün yerel saatle 11.30’da emniyet merkezinde yapılacak olan basın toplantısı ile başkentte uygulanacak yeni kısıtlamaların açıklanacağını bildirildi.

YENİ KISITLAMALAR SALI'DAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Başbakanlık, "Hükümet dün Halk Sağlığı Yüksek Kurulu’nun restoranların açılmasıyla ilgili görüşünü aldı. Alarmın yüksek olduğu bölgelerde ve azami alarm bölgelerinde uygulanacak güçlendirilmiş bir sağlık protokolü yürürlüğe girecek” ifadelerini kullandı. Kentte yeni kısıtlamaların Salı günü itibari ile yürürlüğe girmesi beklenirken, diğer yandan maksimum alarm seviyesinde artık bar ve restoranların kapatılmayacağı bildirildi.

FRANSA'DA KORONAVİRÜS VAKALARI

Fransa’da son 24 saatte 12 bin 565 kişi de koronavirüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 619 bin 190’a yükselirken, son 24 saatte 32 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 32 bin 230’a ulaştı.